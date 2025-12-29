Президент России Владимир Путин утвердил закон о повышении штрафов за несоблюдение правил перевозки детей до 200 тысяч рублей. Соответствующий документ был опубликован на портале официальных правовых актов.

В новой редакции закона ответственность за нарушение ужесточается для всех категорий лиц. Физические лица вместо 3 тысяч теперь будут платить 5 тысяч рублей, должностные – 50 тысяч рублей вместо 25, а юрлица – 200 тысяч рублей вместо 100.

При этом граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без создания юридического лица, все равно будут привлекаться к административной ответственности как таковые. Аналогично и с самозанятыми водителями такси – штраф с них будет взиматься как с должностных лиц.