Путин утвердил закон, направленный на борьбу с кибермошенничеством

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на противодействие мошенничеству в сфере связи и цифровых технологий. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. Он предполагает комплекс мер, усиливающих защиту граждан от киберпреступников.

В частности, на «Госуслугах» появится возможность ограничить дистанционное оформление SIM-карт и международные звонки, а также установить запрет на спам-обзвоны и СМС-рассылки. При смене пароля пользователи будут получать двойное уведомление, а сообщения с кодами подтверждения не будут поступать во время звонков. Автоматически будет удаляться старый номер телефона из личного кабинета «Госуслуг» и банковских приложений, если владелец откажется от него.

Кроме того, звонки начнут маркироваться, отображая название организации, а госучреждения, банки и операторы связи больше не смогут использовать зарубежные мессенджеры для работы с клиентами. Банковские операции подвергнутся дополнительному контролю: в случае подозрительных действий выдача наличных может быть ограничена на 48 часов, а антифрод-системы будут распространяться не только на онлайн-платежи, но и на операции в банкоматах. Также россияне смогут использовать биометрию при оформлении микрозаймов.

Для борьбы с киберпреступностью будет создана государственная информационная система, а сам закон вступит в силу с 1 июня, за исключением отдельных положений с другими сроками.