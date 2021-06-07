Путин утвердил выход России из Договора по открытому небу

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу. Теперь Россия официально вышла из соглашения.

«Денонсировать Договор по открытому небу, подписанный в городе Хельсинки 24 марта 1992 года», — говорится в документе.

Напомним, Москва решила выйти из Договора после того, как аналогичные действия предпринял Вашингтон. Власти США утверждали, что Россия не соблюдает условия договора. РФ запустила процедуры по выходу из договора 15 января 2021 года.

Это соглашение все еще поддерживают 33 страны. Договор предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью.