Путин утвердил временный порядок расчетов с «недружественными» компаниями

В России утвержден временный порядок исполнения обязательств перед некоторыми правообладателями. Указ, подписанный Президентом России Владимиром Путиным, касается вознаграждений и иных платежей «недружественным» организациям, связанных с исключительными правами. С настоящего времени средства будут переводиться на специальный рублевый счет типа «О», говорится в документе на портале правовой информации.

Должник должен открыть счет в уполномоченном банке на имя правообладателя. Если же последний не дал согласие на внесение платежей на такой счет, то должник может не перечислять средства до получения одобрения. Такой шаг не будет считаться нарушением обязательств, подчеркивается в указе.

«При надлежащем выполнении должником требований настоящего указа сохраняется его право на использование результата интеллектуальной деятельности и (или) средства индивидуализации на ранее применимых условиях», — отмечается в тексте.

Документ затронет зарубежных правообладателей, которые связаны с государствами, совершившими недружественные действия в отношении России.