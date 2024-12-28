Путин утвердил возможность приостановки запрета террористической организации

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает возможность временной приостановки запрета на деятельность террористических организаций. Документ опубликован на сайте правовых актов.

Закон позволяет суду временно отменить запрет на деятельность такой организации по запросу Генпрокурора России или его заместителя.

Это возможно, если организация прекратила террористическую деятельность и действия, предусмотренные Уголовным кодексом РФ.

Решение суда отправляется в ФСБ в течение пяти дней для внесения изменений в список террористических организаций.

