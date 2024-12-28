Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин утвердил возможность приостановки запрета террористической организации
Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает возможность временной приостановки запрета на деятельность террористических организаций. Документ опубликован на сайте правовых актов.
Закон позволяет суду временно отменить запрет на деятельность такой организации по запросу Генпрокурора России или его заместителя.
Это возможно, если организация прекратила террористическую деятельность и действия, предусмотренные Уголовным кодексом РФ.
Решение суда отправляется в ФСБ в течение пяти дней для внесения изменений в список террористических организаций.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников