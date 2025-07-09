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Общество 9 июля 2025 17:34

Путин утвердил указ о создании цифрового профиля для иностранцев в РФ

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Президент России Владимир Путин поручил разработать и внедрить государственный информационный ресурс под названием «Цифровой профиль иностранного гражданина». Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, создание системы поручено Министерству внутренних дел России. Завершить работу над платформой необходимо до 30 июня 2026 года. Как отмечается в указе, цифровой профиль станет инструментом обеспечения государственной безопасности, охраны правопорядка и совершенствования миграционной политики страны.

В информационную систему планируется включать данные обо всех иностранных гражданах и лицах без гражданства, которые въезжают на территорию России, покидают ее или проживают в стране. Цель создания такого ресурса – формирование полной, достоверной и актуальной базы сведений, необходимых для оценки миграционной ситуации в стране.

#иностранные граждане #миграционная политика #Владимир Путин
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