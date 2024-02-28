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Путин утвердил Стратегию развития Российского научного фонда до 2030 года
Президент Владимир Путин утвердил Стратегию развития Российского научного фонда до 2030 года. Документ опубликован на портале правовой информации и на сайте Кремля.
«<...> определяются приоритетные направления деятельности, стратегические цели и задачи развития, принципы деятельности Российского научного фонда», – сказано в положении.
Среди приоритетных направлений работы фонда указаны поддержка проведения научных исследований и развития научных коллективов; поддержка молодых ученых; поддержка проектов по развитию перспективных и приоритетных наукоемких технологий в целях решения задач, связанных с большими вызовами для общества, государства и науки; популяризация достижений российской науки.
Вся деятельность фонда направлена на достижение таких стратегических целей, как увеличение грантополучателей при сохранении качества поддержанных фондом научных, научно-технических программ и проектов, поддержка талантливой молодежи; выявление прорывных исследований российских ученых и пр.
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