Фото: пресс-служба Кремля

Президент Владимир Путин утвердил Стратегию развития Российского научного фонда до 2030 года. Документ опубликован на портале правовой информации и на сайте Кремля.

«<...> определяются приоритетные направления деятельности, стратегические цели и задачи развития, принципы деятельности Российского научного фонда», – сказано в положении.

Среди приоритетных направлений работы фонда указаны поддержка проведения научных исследований и развития научных коллективов; поддержка молодых ученых; поддержка проектов по развитию перспективных и приоритетных наукоемких технологий в целях решения задач, связанных с большими вызовами для общества, государства и науки; популяризация достижений российской науки.

Вся деятельность фонда направлена на достижение таких стратегических целей, как увеличение грантополучателей при сохранении качества поддержанных фондом научных, научно-технических программ и проектов, поддержка талантливой молодежи; выявление прорывных исследований российских ученых и пр.