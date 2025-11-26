Путин утвердил Стратегию национальной политики России

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин своим указом утвердил Стратегию государственной национальной политики РФ на период до 2036 года. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Цели стратегии – координация деятельности федеральных и региональных органов власти, иных госорганов и органов местного самоуправления в сфере национальной политики, а также обеспечение их взаимодействия с институтами гражданского общества.

Обязанности по разработке мероприятий, направленных на реализацию стратегии, и по контролю ее воплощения в жизнь возложены на Правительство РФ.

В стратегии Россия характеризуется как «самобытное государство-цивилизация». В документе также утверждается, что современное российское общество «объединено общим культурным (цивилизационным) кодом», основанном на сохранении и развитии русской культуры и языка, исторического и культурного наследия всех народов РФ.

Этнокультурное и языковое многообразие страны, исторический опыт и традиции межкультурного общения и межрелигиозного взаимодействия названы в стратегии достоянием ее многонационального народа.

Современное состояние межнациональных отношений в России характеризуется как стабильное. Согласно данным соцопросов, доля граждан РФ, положительно оценивающих межнациональные отношения, в 2024 году равнялась 75,1%.

Вместе с тем в стратегии приводится перечень проблем, становящихся, по мнению ее создателей, всё более актуальными в контексте межнациональных и межрелигиозных отношений.

Среди таких проблем упомянуты усилия недружественных государств «по расколу российского общества и нарушению его внутреннего единства», «нарастающая в международном пространстве русофобия», «гиперболизация региональных и этнических интересов», «частичная утрата этнокультурного наследия» и размывание традиционных ценностей (в том числе в связи с глобализацией).

Кроме того, в списке фигурируют изменение этнического состава населения ряда регионов (из-за демографического поведения, внутренней и внешней миграции) и «формирование на отдельных территориях <…> мест повышенной концентрации определенных этнических общностей, обусловленное внешними миграционными процессами».

Стратегия предполагает проведение различных просветительских мероприятий для предупреждения сепаратистских проявлений, распространения в российском обществе религиозного и национального радикализма.

Помимо прочего, документ предполагает борьбу с излишним использованием иностранной лексики представителями молодежи и популяризацию русского литературного языка для профессионального и личного общения.

Наряду с этим предусматривается создание оптимальных условий для использования, сохранения и развития языков народов РФ, обеспечение прав граждан на изучение родного языка и других языков народов РФ.

К 2036 году доля граждан России, положительно оценивающих отношения между представителями разных национальностей, к 2036 году должна составить не менее 85%, а уровень общероссийской идентичности – не менее 95%.

Количество россиян, заявляющих об отсутствии дискриминации по национальному и языковому признаку, планируется довести как минимум до 90%. При этом не менее 80% граждан РФ должны быть удовлетворены качеством обеспечения своих этнокультурных потребностей.