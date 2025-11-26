Путин утвердил Стратегию национальной политики России
Президент России Владимир Путин своим указом утвердил Стратегию государственной национальной политики РФ на период до 2036 года. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Цели стратегии – координация деятельности федеральных и региональных органов власти, иных госорганов и органов местного самоуправления в сфере национальной политики, а также обеспечение их взаимодействия с институтами гражданского общества.
Обязанности по разработке мероприятий, направленных на реализацию стратегии, и по контролю ее воплощения в жизнь возложены на Правительство РФ.
В стратегии Россия характеризуется как «самобытное государство-цивилизация». В документе также утверждается, что современное российское общество «объединено общим культурным (цивилизационным) кодом», основанном на сохранении и развитии русской культуры и языка, исторического и культурного наследия всех народов РФ.
Этнокультурное и языковое многообразие страны, исторический опыт и традиции межкультурного общения и межрелигиозного взаимодействия названы в стратегии достоянием ее многонационального народа.
Современное состояние межнациональных отношений в России характеризуется как стабильное. Согласно данным соцопросов, доля граждан РФ, положительно оценивающих межнациональные отношения, в 2024 году равнялась 75,1%.
Вместе с тем в стратегии приводится перечень проблем, становящихся, по мнению ее создателей, всё более актуальными в контексте межнациональных и межрелигиозных отношений.
Среди таких проблем упомянуты усилия недружественных государств «по расколу российского общества и нарушению его внутреннего единства», «нарастающая в международном пространстве русофобия», «гиперболизация региональных и этнических интересов», «частичная утрата этнокультурного наследия» и размывание традиционных ценностей (в том числе в связи с глобализацией).
Кроме того, в списке фигурируют изменение этнического состава населения ряда регионов (из-за демографического поведения, внутренней и внешней миграции) и «формирование на отдельных территориях <…> мест повышенной концентрации определенных этнических общностей, обусловленное внешними миграционными процессами».
Стратегия предполагает проведение различных просветительских мероприятий для предупреждения сепаратистских проявлений, распространения в российском обществе религиозного и национального радикализма.
Помимо прочего, документ предполагает борьбу с излишним использованием иностранной лексики представителями молодежи и популяризацию русского литературного языка для профессионального и личного общения.
Наряду с этим предусматривается создание оптимальных условий для использования, сохранения и развития языков народов РФ, обеспечение прав граждан на изучение родного языка и других языков народов РФ.
К 2036 году доля граждан России, положительно оценивающих отношения между представителями разных национальностей, к 2036 году должна составить не менее 85%, а уровень общероссийской идентичности – не менее 95%.
Количество россиян, заявляющих об отсутствии дискриминации по национальному и языковому признаку, планируется довести как минимум до 90%. При этом не менее 80% граждан РФ должны быть удовлетворены качеством обеспечения своих этнокультурных потребностей.