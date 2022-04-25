Путин утвердил список поручений по поддержке авиаотрасли

Президент РФ Владимир Путин утвердил список поручений, составленный после его совещания о поддержке авиационной отрасли в стране.

Правительству глава государства поручил выделить 110 млрд рублей на субсидии, которые компенсируют авиакомпаниям расходы на перевозку пассажиров.



Также кабмин должен предоставить авиакомпаниям субсидии, которые покроют часть расходов на возвращение пассажирам деньги за билеты на рейсы, которые были отменены после 24 февраля. Деньги необходимо предоставить и аэропортам, которые простаивают из-за ограничения полетов в ряд городов.

Распоряжения предусматривают и разработку программы развития авиационной отрасли на период до 2030 года. В ней должны быть определены основные показатели, разработаны параметры оптимальной маршрутной сети. В программе требуется указать, сколько самолетов необходимо авиакомпаниям, чтобы укомплектовать их парк.

Экспертам Правительства предстоит проработать меры по по модернизации и расширению производства воздушных судов. Отдельно придется подумать о показателях, которые будут характеризовать снижение стоимости приобретения и владения отечественными самолетами.

В той же программе нужно учесть объемы и источники финансирования всех указанных в ней мероприятий.

Кроме того, Путин поручил правительству разработать и реализовать меры, которые помогут авиакомпаниям расплатиться за лизинг самолетов (с учетом резидентства лизингодателей и их бенефициарных владельцев).