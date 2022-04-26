Путин утвердил создание антикоррупционной системы «Посейдон»

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании в России информационной системы «Посейдон». Она поможет автоматизировать борьбу с коррупцией.

«В системе "Посейдон" содержится информация, предоставляемая в случаях и порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также информация о соблюдении (несоблюдении) ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, лицами, на которых распространены такие ограничения, запреты и требования, в том числе персональные данные этих лиц», - говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Система позволит проводить анализ и проверки в сфере борьбы с коррупцией благодаря IT-технологий.

«Посейдон» обеспечивает автоматизированный сбор, учет и анализ информации. Кроме того, на основании запросов предполагается формировать статистические и информационно-аналитические материалы по вопросам противодействия коррупции.

