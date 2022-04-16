Путин утвердил сохранение доплат к пенсии детям с инвалидностью при трудоустройстве

Президент России Владимир Путин подписал документ, согласно которому несовершеннолетние смогут продолжать получать социальную доплату к пенсии по потере кормильца или по инвалидности при трудоустройстве во время летних каникул. Закон опубликован на портале правовой информации.

6 апреля нововведение было принято в Госдуме, 13 апреля он получил одобрение Совфеда. В пояснительных материалах отмечалось, что при трудоустройстве по направлению службы занятости населения граждане в возрасте от 14 до 18 лет из числа детей-инвалидов и детей, которым установлена пенсия по случаю потери кормильца, утрачивали право на получение социальной доплаты к пенсии. Новация сохраняет это право — речь о периодах временного трудоустройства по направлению службы занятости в свободное от учебы время и участии в общественных работах.

Также документ позволяет сохранить доплату к пенсии учащимся очно по основным образовательным программам, пока им не исполнится 23 года.

Член Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина рассказывала, что сегодня детям, потерявшим кормильца, каждый месяц доплачивают к пенсии около 2,1 тыс. рублей из федерального бюджета и 5,1 тыс. из регионального, передает ТАСС.