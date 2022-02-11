Путин утвердил состав набсовета РФПИ еще на пять лет

Президент России Владимир Путин утвердил состав наблюдательного совета Российского фонда прямых инвестиций. Об этом говорится в указе, который появился на официальном портале правовой информации.

В документе указано, что в состав набсовета вошли спецпредставитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, первый вице-премьер Андрей Белоусов, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, помощник Президента РФ Максим Орешкин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, а также управляющий директор Parnasse International Sarlau Доминик Стросс-Кан и заведующий кафедрой «Государственно-частное партнерство» в Финансовом университете Владимир Дмитриев.

В данном составе совет будет действовать в течение следующих пяти лет. О назначении Дмитриева на должность главы фонда на этот период стало известно еще в конце прошлого года. Он возглавляет организацию с момента ее создания в 2011 году.