news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
22 июля 2022  23:13

Путин утвердил состав комиссии при Президенте РФ по вопросам госслужбы

news_top_970_100

Владимир Путин утвердил состав комиссии при Президенте РФ по вопросам госслужбы и резерва управленческих кадров. Указ размещен на портале правовой информации. 

Согласно документу, председателем назначен помощник главы государства Дмитрий Миронов, зампредседателя — начальник Управления Президента РФ по вопросам госслужбы и кадров Максим Травников.

Также в состав комиссии войдут руководитель Аппарата Совфеда Геннадий Голов, замруководителя Аппарат Правительства РФ Игорь Шевченко и пр.

#Владимир Путин
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100