Владимир Путин утвердил состав комиссии при Президенте РФ по вопросам госслужбы и резерва управленческих кадров. Указ размещен на портале правовой информации.

Согласно документу, председателем назначен помощник главы государства Дмитрий Миронов, зампредседателя — начальник Управления Президента РФ по вопросам госслужбы и кадров Максим Травников.

Также в состав комиссии войдут руководитель Аппарата Совфеда Геннадий Голов, замруководителя Аппарат Правительства РФ Игорь Шевченко и пр.