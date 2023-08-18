Путин утвердил состав делегации РФ на Генассамблее ООН – ее возглавит Лавров

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Глава МИДа РФ Сергей Лавров, постоянный член Совбеза РФ возглавит делегацию России на Генассамблее ООН, которая пройдет в сентябре. Соответствующее распоряжение подписал Президент Владимир Путин.

В состав делегации, помимо Лаврова, войдут его зам Сергей Вершинин, председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и другие.

МИДу поручено утвердить состав советников, экспертов и техперсонала.

Напомним, Генассамблея ООН пройдет в сентябре в Нью-Йорке. В Кремле сообщали, что Путин не планирует принимать в ней участие.