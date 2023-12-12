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Путин утвердил соглашение с Беларусью о создании учебно-боевых центров
Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение о создании совместных с Беларусью учебно-боевых центров для подготовки военнослужащих. Соответствующий указ российского лидера размещен на портале официального опубликования правовых актов.
«Ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь, подписанное в городе Минске 28 марта 2023 года», — сказано в тексте документа.
Уточняется, что приоритетной задачей этих центров станет «дежурство воинских контингентов», обмен опытом и совместное выполнение различных учебно-боевых задач.
Документ был подписан в Минске 28 марта по инициативе Президента РФ. В конце октября глава российского государства внес его в Государственную Думу. Депутаты одобрили соглашение 5 декабря.
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