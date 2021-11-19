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Официальная хроника
19 ноября 2021  21:44

Путин утвердил соглашение о выслуге лет военных из России и Южной Осетии

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Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение, касающееся взаимного признания РФ и Южной Осетией выслуги лет военных. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.

Законом утверждается порядок исчисления выслуги лет, необходимой для получения ежемесячной надбавки для военнослужащих, которые проходят службу по контракту. Кроме того, документ затронет лиц, получающих пенсию при увольнении с военной службы.

Соглашение было подписано министрами обороны России и Южной Осетии Сергеем Шойгу и Ибрагимом Гассеевым.

#южная осетия #военнослужащие #выслуга лет
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