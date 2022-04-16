Путин ратифицировал соглашение о пенсиях для граждан России и Уругвая

Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий соглашение РФ и Уругвая о социальном обеспечении, в том числе пенсиях. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.

Само соглашение было подписано в сентябре прошлого года. Оно предусматривает пропорциональное распределение финансовой ответственности стран в части страхового обеспечения пенсионных прав граждан.

В пояснительной записке уточняется, что соглашение коснется граждан России и Уругвая и их семей. Оно распространится на пенсионные выплаты по старости, инвалидности, потере кормильца и иные виды выплат.