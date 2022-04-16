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Официальная хроника
16 апреля 2022  12:42

Путин ратифицировал соглашение о пенсиях для граждан России и Уругвая

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Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий соглашение РФ и Уругвая о социальном обеспечении, в том числе пенсиях. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.

Само соглашение было подписано в сентябре прошлого года. Оно предусматривает пропорциональное распределение финансовой ответственности стран в части страхового обеспечения пенсионных прав граждан.

В пояснительной записке уточняется, что соглашение коснется граждан России и Уругвая и их семей. Оно распространится на пенсионные выплаты по старости, инвалидности, потере кормильца и иные виды выплат.

#Владимир Путин #Уругвай #пенсии
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