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Официальная хроника
26 декабря 2022  18:55

Путин утвердил порядок подачи жителями новых регионов заявлений на российский паспорт

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Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке подачи жителями новых регионов заявлений на российский паспорт, а также о порядке учета заявлений о нежелании состоять в гражданстве Украины.

В документе отмечается, что заявление составляется на русском языке по утвержденной  МВД России форме. Подавать его нужно в МВД России или его территориальный орган по месту проживания. Срок оформления паспорта гражданина РФ не должен превышать десять рабочих дней со дня подачи заявления. Предоставить нужно свой старый паспорт, свидетельство о рождении и другие документы.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, то есть с сегодняшнего дня.

Напомним, 30 сентября в Кремле по итогам референдумов состоялась церемония подписания договоров о включении в состав России Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР.

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