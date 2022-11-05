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Официальная хроника
5 ноября 2022  19:06

Путин утвердил поручения по порталу пространственных данных стран СНГ

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Президент России Владимир Путин утвердил поручения по созданию портала пространственных данных государств-участников СНГ (e-cis.info). Об этом сообщается на официальном портале Кремля.

С этой целью планируется использовать федеральную государственную информационную систему «Единая цифровая платформа "Национальная система пространственных данных"», а также утвердить график мероприятий по созданию портала пространственных данных.

Проводить работы по геодезии, картографии, дистанционному зондированию Земли, кадастровому учету и регистрации прав, необходимые для создания портала, будет «Роскадастр» с учетом требований о гостайне.

Финансирование проекта предусмотрено на 2023 — 2025 годы.

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