Путин утвердил поправки в закон о выборах Президента России

Президент РФ Владимир Путин утвердил поправки в закон о выборах главы государства. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В частности, новелла ограничивает проведение фото- и видеосъемки на избирательных участках. Теперь ее смогут вести лишь аккредитованные представители СМИ, работающие по трудовому договору. Для организации съемки на избирательном участке в воинской части потребуется дополнительное разрешение от командира части.

Кроме того, на заседания избирательных комиссий также будут допускаться только те представители СМИ, которые работают на основании трудового договора.

Помимо этого, поправки запрещают проведение предвыборной агитации на сайтах, доступ к которым ограничен Роскомнадзором.

В случае появления судимости у зарегистрированного кандидата он должен будет предоставить в избирком сведения о судимости в письменной форме. При этом членами избирательных комиссий с правом совещательного голоса не смогут становиться лица, подвергнутые административному наказанию, вплоть до окончания его срока.

Законом теперь разрешается составлять в электронном виде реестр заявлений о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования в день выборов.

Новелла также наделяет Центральную избирательную комиссию правом вносить изменения в порядок проведения выборов во время военного положения. Голосование в регионах, где введено военное положение (на данный момент это Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области), возможно по итогам консультаций ЦИКа с Министерством обороны, ФСБ и главами этих субъектов.

Помимо прочего, за пределами России время голосования может быть изменено по решению руководителя диппредставительства или консульского учреждения РФ в случае возникновения угрозы жизни и здоровью граждан.

Закон вступает в силу с сегодняшнего дня. Он был принят Государственной Думой 25 октября и одобрен Советом Федерации 8 ноября.