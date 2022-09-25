Путин утвердил перенос срока внесения в Госдуму проекта бюджета

Предельный срок внесения в нижнюю палату парламента проекта федерального бюджета на 2023–2025 годы перенесен с 15 сентября на 1 октября. Соответствующий закон подписал Президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новелла предоставляет Правительству страны в текущем году право внести на рассмотрение и утверждение в Государственную Думу проект закона «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» не позднее 1 октября.

Раньше проект трехлетнего бюджета в текущем году должен был вноситься не позднее 15 сентября. Однако кабинет предложил временно установить ранее применявшийся предельный срок — 1 октября.

Эта мера была обоснована в пояснительной записке к закону «учетом особенностей планирования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, связанных с предотвращением влияния изменения геополитической обстановки и ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики и финансового сектора».

Президент России 24 февраля этого года инициировал специальную военную операцию на Украине, 21 сентября он объявил частичную мобилизацию в стране. Страны Запада осудили решение о начале спецоперации и стали ужесточать санкции против РФ.