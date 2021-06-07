Путин утвердил передачу контрольного пакета акций БСК под управление Башкирии

Президент России Владимир Путин утвердил передачу контрольного пакета акций Башкирской содовой компании (БСК) в собственность Башкирии. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, в собственность республики переходят находящиеся в федеральной собственности 38,3% обыкновенных акций (634 174 штуки) акционерного общества «Башкирская содовая компания» (Стерлитамак, Республика Башкортостан).

В доверительное управление акционерному обществу «Региональный фонд» (Уфа) из федеральной собственности передается 11,7% обыкновенных акций (194 151 штука) АО «Башкирская содовая компания».

Указом также предусмотрено внесение БСК в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

