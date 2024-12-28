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Путин утвердил новую Стратегию противодействия экстремизму в России
Президент РФ Владимир Путин своим указом утвердил новую Стратегию противодействия экстремизму в стране. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
В стратегии одним из способов дестабилизации России и распространения экстремизма названо привлечение граждан к участию в несогласованных протестных акциях.
При этом к внешним экстремистским угрозам отнесены инициирование так называемых «цветных революций», «фальсификация мировой истории» (включая «пересмотр взглядов на роль и место России в ней»), деятельность международных террористических организаций.
В документе также утверждается, что экстремисты всё чаще пытаются обострить национальный вопрос. Также они стали чаще использовать несовершеннолетних (пользуясь тем, что те не всегда могут привлекаться к ответственности).
Кроме того, среди факторов распространения экстремизма в России упомянута противоправная деятельность мигрантов. У авторов документа вызывает тревогу распространение радикализма в спортивной среде, включая спортшколы. Помимо этого, по их оценке, неправительственные организации занимаются деструктивной работой под видом культурной и просветительской деятельности.
Наряду с этим одной из ключевых задач в стратегии определена «ликвидация источника угроз экстремистского характера, исходящих с территории Украины».
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