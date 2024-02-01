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Путин утвердил новую награду – орден «За доблестный труд»
Президент России Владимир Путин учредил орден «За доблестный труд». Указ опубликован на портале правовой информации.
«В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы», – сказано в документе.
Указывается, что орденом будут награждаться граждане РФ за большие заслуги в трудовой (служебной) деятельности, направленной на укрепление и развитие экономического и оборонного потенциала страны, за высокопроизводительный труд на предприятиях, в организациях и учреждениях, способствующий повышению конкурентоспособности отраслей российской экономики, а также различных видов продукции, за большие заслуги в области государственного строительства, научно-технологического развития РФ и за эффективное решение социально значимых задач.
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