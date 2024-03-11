Путин утвердил новое почетное звание

В России появилось новое почетное звание «Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы РФ». Указ о его утверждении, подписанный Президентом Владимиром Путиным, опубликован на сайте правовых актов.

«Почетное звание <...> присваивается, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала осуществления представленным к награде лицом профессиональной деятельности в учреждениях, органах и организациях уголовно-исполнительной системы РФ и при наличии у него наград (поощрений) федеральных органов государственной власти или органов государственной власти субъектов РФ», – сказано в документе, вступащем в силу с сегодняшнего дня.

В положении указано, что званием будут отмечены «высокопрофессиональные работники уголовно-исполнительной системы (УИС) РФ за личные заслуги» в исполнении в соответствии с законодательством уголовных наказаний и мер пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста, в обеспечении укрепления правопорядка и законности в учреждениях, органах и организация УИС, а также в подготовке квалифицированных кадров и пр.