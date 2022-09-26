Путин утвердил Красикова новым президентом РАН
Президент России Владимир Путин подписал указ от утверждении Геннадия Красникова президентом Российской академии наук (РАН) на пять лет. Документ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Постановляю утвердить Красникова Геннадия Яковлевича президентом федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» сроком на пять лет», — говорится в тексте документа. Указ вступает в силу с 27 сентября.
Красников возглавляет АО «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники». На выборах президента РАН, прошедших 20 сентября, он обогнал своих конкурентов, набрав 871 голос. Действующий президент РАН Александр Сергеев накануне голосования заявил, что снимает свою с выборов.