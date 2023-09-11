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Путин утвердил компенсации для военных пенсионеров — участников СВО
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Военные пенсионеры, участвующие в специальной военной операции, помимо основной выплаты начнут получать компенсации. Их размер составит 100% от пенсий, которые они получали до возвращения в ВС РФ, говорится в указе, подписанном Президентом России Владимиром Путиным.
Напомним, что военным, получавшим пенсии за выслугу лет, приостанавливают выплаты после поступления на службу. Согласно указу, компенсации положены контрактникам и мобилизованным.
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