Путин утвердил компенсации для военных пенсионеров — участников СВО

Военные пенсионеры, участвующие в специальной военной операции, помимо основной выплаты начнут получать компенсации. Их размер составит 100% от пенсий, которые они получали до возвращения в ВС РФ, говорится в указе, подписанном Президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, что военным, получавшим пенсии за выслугу лет, приостанавливают выплаты после поступления на службу. Согласно указу, компенсации положены контрактникам и мобилизованным.