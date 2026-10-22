Путин утвердил кадровые перестановки в Правительстве России
Президент России Владимир Путин подписал указы о кадровых изменениях в составе правительства. Перестановки затронули должности вице-премьеров, руководство аппарата кабмина и Министерство транспорта.
Юрий Трутнев освобожден от должностей заместителя председателя правительства и полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе. На эти посты назначен губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Дмитрий Григоренко освобожден от должности вице-премьера – руководителя аппарата правительства. Его место заняла Ирина Окладникова, ранее занимавшая пост первого заместителя министра финансов и руководившая аппаратом правительства.
Антон Силуанов назначен вице-премьером с сохранением должности министра финансов России.
Андрей Никитин, ранее возглавлявший Министерство транспорта, назначен вице-премьером. Новым главой Минтранса стал руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.