Путин утвердил кадровые перестановки в Правительстве России

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Президент России Владимир Путин подписал указы о кадровых изменениях в составе правительства. Перестановки затронули должности вице-премьеров, руководство аппарата кабмина и Министерство транспорта.

Юрий Трутнев освобожден от должностей заместителя председателя правительства и полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе. На эти посты назначен губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Дмитрий Григоренко освобожден от должности вице-премьера – руководителя аппарата правительства. Его место заняла Ирина Окладникова, ранее занимавшая пост первого заместителя министра финансов и руководившая аппаратом правительства.

Антон Силуанов назначен вице-премьером с сохранением должности министра финансов России.

Андрей Никитин, ранее возглавлявший Министерство транспорта, назначен вице-премьером. Новым главой Минтранса стал руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.