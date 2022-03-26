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Официальная хроника
26 марта 2022  11:34

Путин утвердил изменения в закон об обращении лекарств в условиях санкций

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Закон об обращении лекарств и сроках их поставки аптекам в условиях санкций подписал сегодня Президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новелла обязывает организацию оптовой торговли лекарственными средствами соблюдать предельные сроки отгрузки лекарственных препаратов для медицинского применения. Кроме того, оптовики не имеют права отказывать аптечным организациям, с которыми заключен соответствующий договор, в поставке препаратов для медицинского применения при условии наличия этих лекарств.

Кроме того, законом предусмотрено, что вновь зарегистрированные зарубежные препараты смогут до конца текущего года продаваться в России в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке. В настоящее время продажа таких лекарств разрешена только в российской упаковке.

#Владимир Путин #лекарства #лекарственное обеспечение
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