Путин утвердил федеральный бюджет на 2023–2025 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2023-й и на плановый период 2024 и 2025 годов. Документ опубликован на портале правовой информации.

Основные характеристики на 2023 год определены исходя из прогнозируемого объема валового внутреннего продукта в размере 149,9 трлн рублей и уровня инфляции, который не превышает 5,5%. Согласно прогнозам общий объем доходов составит 26,13 трлн рублей, расходов – 29,05 трлн. Дефицит федерального бюджета составит 2,92 трлн.

На финансирование национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры закладывается 2,86 трлн рублей, госпрограмм – 20,64 трлн.