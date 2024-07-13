Путин утвердил ежегодную выплату для семей с двумя и более детьми

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Семьи с двумя и более детьми в России начнут получать ежегодную выплату. Соответствующий закон подписал Президент РФ Владимир Путин.

Получателями выплаты станут граждане России, которые работают и постоянно проживают на территории страны, являются налоговыми резидентами, а с их доходов уплачен НДФЛ.

«Право на получение выплаты возникает при условии, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте Российской Федерации по месту жительства (пребывания) или фактического проживания заявителя», — отмечается в тексте.

Получить средства смогут оба родителя, усыновителя, попечителя или опекуна детей до 18 лет или до 23 лет, если они учатся очно. У заявителей также должны отсутствовать долги по алиментам.

Размер выплаты рассчитывается исходя из разницы между суммой расчетного начисленного НДФЛ (без применения других налоговых вычетов) за год, предшествующий подаче заявления, и суммой, исчисленной с этого же дохода по ставке 6%. Получается, что семье будет возвращено 7% из 13% от уплаченного НДФЛ.

Напомним, что указом Президента 2024-й в России объявлен Годом семьи.