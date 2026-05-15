Путин утвердил единые базовые меры поддержки участников СВО в регионах

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении единых базовых мер поддержки участников специальной военной операции в российских регионах.

Документ направлен на формирование единообразного подхода к оказанию помощи военнослужащим и их семьям.

Согласно указу, региональным властям поручено содействовать приоритетному трудоустройству участников СВО, обеспечивать им внеочередное оказание медицинской помощи и предоставление санаторно-курортного лечения.

Кроме того, единые базовые меры поддержки для семей погибших военнослужащих должны стать бессрочными.

В документе также отмечается, что меры поддержки будут распространяться на граждан, участвовавших в отражении вторжения ВСУ в приграничье.