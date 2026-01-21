Путин уточнил сроки запуска мобильных аптек и продажи лекарств на почте

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поинтересовался сроками запуска мобильных аптек и начала продажи лекарств в отделениях «Почты России». Об этом сообщает «РИА Новости».

Министр здравоохранения Михаил Мурашко доложил главе государства о ходе работы по организации продажи лекарственных препаратов в почтовых отделениях, а также о внедрении мобильных аптек в отдаленных населенных пунктах. В ходе обсуждения Путин уточнил, в какие сроки планируется реализовать эти меры.

Мурашко сообщил, что вопрос с продажей лекарств в отделениях «Почты России» планируется закрыть до конца января. По его словам, соответствующий проект постановления уже подготовлен, внесен на рассмотрение в правительство РФ и должен быть принят в ближайшее время.

Министр также отметил, что законопроект о внедрении мобильных аптек ранее был принят Госдумой в первом чтении. Сейчас ведется работа по подготовке дополнительных поправок ко второму чтению документа.