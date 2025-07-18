Путин уточнил порядок проверки отказа от гражданства Украины

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Президент России Владимир Путин внес изменения в порядок проверки граждан РФ, заявивших об отказе от украинского гражданства, но предположительно продолжающих пользоваться украинскими документами. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно документу, теперь решение о проведении проверки принимается не только руководителем (начальником) уполномоченного территориального органа, но и его заместителем.

Пункт 18 регламента изложен в новой редакции: подготовленное заключение должностного лица МВД или уполномоченного территориального органа подлежит обязательному согласованию с заместителем начальника Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД РФ либо с начальником подразделения по вопросам миграции территориального органа МВД России на региональном уровне.

Напомним, указ, регулирующий порядок отказа от украинского гражданства для граждан РФ, вступил в силу в июле 2023 года. Он предусматривает, что заявившие об отказе не должны использовать украинский паспорт, за исключением случаев, связанных с официальным выходом из гражданства. В случае нарушения этого требования поданное заявление признается недействительным, а гражданин продолжает считаться имеющим украинское гражданство. Повторно подать заявление можно только спустя 10 лет.