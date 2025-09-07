Путин уступил Моди свое место в «Аурусе» на саммите ШОС

Президент России Владимир Путин во время саммита ШОС в Китае уступил премьер-министру Индии Нарендре Моди свое место в автомобиле «Аурус», когда лидеры направлялись к месту двусторонней встречи. Об этом сообщил журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин – он опубликовал видео в своем Телеграм-канале.

Перед тем, как закрылась дверь автомобиля, помощник индийского премьера попросил сделать фотографию «для истории». На кадрах видно, что Моди внимательно осматривал салон «Ауруса».

Из зоны проведения мероприятия лидеры отправились в резиденцию Ritz-Carlton, где должно было состояться заседание. Кортеж прибыл к отелю, сопровождавшие делегации вошли в здание, однако Путин и Моди продолжили общение с глазу на глаз прямо в машине. Их беседа длилась около часа.

Позднее Моди отметил, что обсуждал с российским лидером сотрудничество в экономической, финансовой и энергетической сферах, и охарактеризовал встречу как «отличную».