Путин установил звание «Мать-героиня» и выплату в 1 млн рублей для россиянок с 10 детьми

Президент России Владимир Путин установил звание «Мать-героиня» для россиянок, родивших и воспитавших от 10 детей — граждан РФ.

Удостоившиеся звания получат особый знак отличия, грамоту и единовременное денежное поощрение в 1 млн рублей.

«Установить звание „Мать-героиня“ для присвоения матери, являющейся гражданкой Российской Федерации, родившей и воспитавшей 10 и более детей, являющихся гражданами Российской Федерации», — говорится в указе.

Кроме того, Президент поручил поощрить награждаемых медалью ордена «Родительская слава». Один из родителей получит единовременную выплату в 200 тыс. рублей. Напомним, что эту награду получают родители либо усыновители четырех и более детей.