Президент РФ установил выплаты при ранении либо гибели командированных в новые регионы

Президент России Владимир Путин установил выплаты для раненых либо семей погибших россиян, командированных в новые регионы страны. В первом случае размер выплаты составит 3 млн рублей, во втором – 5 млн, говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Действие документа распространяется на муниципальных, государственных служащих, представителей органов власти, трудящихся на восстановлении военной техники и других гражданских лиц, направленных в ДНР, ЛНР, Херсонскую либо Запорожскую области.

Раненые или семьи погибших получат выплаты в течение одного года после случившегося. Выплата в равных долях полагается супруге или супругу командированного, родителям, несовершеннолетним детям, совершеннолетним, ставшим инвалидами до 18-летия, студентам-очникам до 23 лет и другим членам их семей.