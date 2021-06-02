Путин установил выплату 10 тыс. рублей для семей, где дети пойдут в школу с шести лет

Семьи, в которых дети пойдут в школу с шести лет, получат выплату в размере 10 тыс. рублей на ребенка. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Правительства.

Глава государства обратил внимание членов кабинета на то, что в первоначальном тексте документа возможность получить материальную поддержку была доступна только семьям, где детям исполнилось шесть лет до марта текущего года, отмечает ТАСС.

«Смотрите, в соответствии с тем проектом указа Президента, который ваш покорный слуга должен будет подписать, разработан Минтрудом… Дети или семьи, у которых дети идут в школу 1 сентября, в этом проекте указа обозначено, что эта выплата будет касаться детей, которым исполнилось шесть лет в марте этого года. Март. Апрель. Май. Июнь. Июль. Август. Сентябрь», — приводит РИА Новости комментарий Путина, адресованный вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Профильный вице-премьер заверила главу государства, что этот пункт в законопроекте уже был исправлен в ходе специального совещания.