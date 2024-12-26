Путин установил соцвыплаты для детей пленных и пропавших без вести военных

Президент Владимир Путин подписал указ о ежемесячной социальной выплате детям военнослужащих, захваченных в плен или пропавших без вести, в том числе в период участия в СВО. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Установить ежемесячную социальную выплату детям военнослужащих, захваченных в плен или пропавших без вести в период участия в специальной военной операции либо при выполнении задач на территориях проведения контртеррористической операции или специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики, в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, установленного в субъекте Российской Федерации (по месту жительства детей)», – говорится в документе.

Выплата будет устанавливаться с указанной в приказе командира подразделения даты пленения или пропажи без вести, но не ранее 1 декабря 2024 года. При этом на другие социальные выплаты это пособие влиять не будет.