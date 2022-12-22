Путин установил ограничения на покупку «Газпромом» газа у OMV и Wintershall Dea

«Газпрому» запрещено до 1 октября 2023 года покупать газ и услуги у совместных с австрийской OMV и германской Wintershall Dea предприятий по цене выше установленной Правительством РФ. Указ подписал Президент РФ Владимир Путин.

Ограничения касаются оплаты поставок природного газа, газового конденсата и услуг, добытых на участках ачимовских отложений Уренгойского месторождения, а также СПГ, добытого на Южно-Русском месторождении. Кабмину необходимо в течение 10 дней установить предельную цену для покупки газа и газового конденсата с этих месторождений.

Указ предусматривает, что «Газпром» не будет исполнять некоторые обязательства по оплате газа лицам из стран, совершающих в отношении России недружественные действия, если цена превысит установленную Кабмином.

Добычей природного газа и газового конденсата из ачимовских отложений Уренгойского месторождения занимается совместное российско-германское предприятие (германской Wintershall Dea принадлежит 50%), разработку на Южно-Русском нефтегазоконденсатном месторождении ведет «Севернефтегазпром» — совместное предприятие «Газпрома», Wintershall Dea и OMV.

