Путин установил ежемесячную выплату для сотрудников госорганов новых регионов

Сотрудники территориальных органов федеральных государственных органов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях будут ежемесячно получать 30 тысяч рублей. Выплата установлена на время проведения специальной военной операции, следует из указа, подписанного Президентом России Владимиром Путиным.

В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, уточняется, что выплата установлена «в целях повышения уровня социальной защищенности» этой категории госслужащих.

Если гражданский служащий исполнял должностные обязанности в течение неполного месяца, то сумма выплаты будет рассчитана пропорционально времени исполнения полномочий.

В тексте также указан ряд исключений. Так, получить выплату не смогут госслужащие, которые подпадают под указ Президента РФ «Об особенностях командирования отдельных категорий лиц на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской области и Херсонской области»; те, кто уже получают выплаты, аналогичные установленным этим указом.

Правительству России поручено определить источники финансирования, а также порядок осуществления выплат.

Указ вступил в силу 1 ноября 2024 года.