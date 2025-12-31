Путин: Успехи россиян слагают новые главы тысячелетней истории страны

Президент России Владимир Путин (архивное фото)

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин выступил с традиционным новогодним обращением к россиянам. Поздравление традиционно было записано в Московском Кремле. Первыми его увидели жители Чукотского автономного округа и Камчатского края, где уже наступил новый, 2026 год.

Глава государства заметил, что перед наступлением Нового года становится ощутимым течение времени. При этом он подчеркнул: каким будет предстоящее в этот момент перед людьми будущее, «во многом зависит от нас».

По словам Президента, человек рассчитывает на собственные силы, на тех, кто близок и дорог, и сам готов подставить плечо. «Такая взаимная поддержка дает нам уверенность в том, что всё задуманное – наши надежды и планы – обязательно исполнится», – убежден он.

И хотя, констатировал Путин, у каждого эти надежды и планы «свои, личные, особенные, по-своему неповторимые», но вместе с тем они «неотделимы от судьбы нашей Родины, от искреннего стремления принести ей пользу». Ведь все граждане России вместе и составляют ее народ, напомнил он.

«Труд, успехи и достижения каждого из нас слагают новые главы ее (России – прим. Т-и) тысячелетней истории. А прочность нашего единства определяет суверенитет и безопасность Отечества, его развитие, его будущее», – заявил Президент РФ.

В связи с этим он обратил внимание на смысл новогодних празднеств. На его взгляд, «это прежде всего вера в лучшее, в добро и удачу, неповторимый и волшебный праздник, когда сердца открываются для любви, дружбы и милосердия, для чуткости и великодушия».

Соответственно, добавил Владимир Путин, граждане страны стремятся порадовать, согреть своим вниманием тех, кто нуждается в участии и заботе, – и «словом и делом поддержать наших героев – участников специальной военной операции».

После этого российский лидер обратился уже непосредственно к участникам спецоперации. По его оценке, «они взяли на себя ответственность сражаться за родную землю, за правду и справедливость».

«Миллионы людей по всей России, уверяю вас, вместе с вами в эту новогоднюю ночь. Думают о вас, сопереживают, надеются на вас. Мы едины в искренней, беззаветной преданной любви к России», – отметил он.

«Поздравляю всех наших бойцов и командиров с наступающим Новым годом! Верим в вас и нашу Победу!» – добавил Владимир Путин.

Президент также обратил внимание на то, что, как правило, Новый год люди встречают с самыми близкими – «с детьми, родителями, друзьями, боевыми товарищами».

«Даже те, кто сейчас далеко, – вы всё равно рядом с нами. Желаю всем здоровья и счастья, взаимопонимания и благополучия. И непременно – любви, которая вдохновляет», – сказал глава государства.

Владимир Путин также пожелал, чтобы традиции, вера, память россиян соединяли все поколения, поддерживали всегда и во всем.

«Мы вместе – одна большая семья, сильная и сплоченная! И потому будем и дальше работать и созидать, добиваться поставленных целей и идти только вперед ради наших детей и внуков, ради нашей великой России!» – заключил Президент РФ.

Продолжительность видеопоздравления Владимира Путина с Новым годом на этот раз составила 3 минуты 20 секунд.