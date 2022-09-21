Путин: Урожай зерновых в этом году превысит 140 млн тонн

В этом году в России ожидается очень хороший урожай зерновых. К настоящему моменту в стране собрано уже 130 млн тонн зерна, заявил на встрече с руководителями передовых инженерных школ Президент РФ Владимир Путин.

«Министр [сельского хозяйства Дмитрий Патрушев] доложил, что в этом году у нас будет очень хороший урожай. По-моему, он сказал, 130, что ли, миллионов собрали мы уже. Так что будет за 140», — полагает глава государства.

Он отметил, что добиться столь высокой урожайности в стране удалось благодаря современной технике и технологиям. Со времен Советского Союза этот показатель вырос в разы. Сейчас АПК — это высокотехнологичная отрасль, которая не только эффективна, но и может конкурировать с продукцией других стран на мировом рынке.

В заключение он поблагодарил аграриев за высокие результаты. «Хотя они еще не окончательные. Но тем не менее, то, что сделано, — уже хорошо. И это очень важно. Всегда, а сегодня и для России, нашей страны — в особенности важно», — резюмировал он.