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22 августа 2021  16:18

Путин: Урожай-2021 будет меньше прошлогоднего

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В этом году урожай будет меньше, чем в предыдущем, заявил сегодня на встрече с представителями «Единой России» Президент РФ Владимир Путин.

По его словам, по стране планируется собрать свыше 127 млн тонн зерновых. В 2020 году, по данным Росстата, данный показатель составил почти 133,5 млн тонн.

«Думаю, что в этом году у нас будет урожай не такой рекордный, как в прошлом, в силу целого ряда обстоятельств, — заявил глава государства. — Но где-то свыше 127 тонн зерновых мы соберем. Это очень хороший показатель, с лихвой обеспечивающий наши внутренние потребности и даже экспортный потенциал».

Ранее Минсельхозпрод РТ заявил, что из-за засухи Татарстан в этом году может недополучить около 800 тыс. тонн зерна.

#Путин Владимир #урожай зерновых #засуха
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