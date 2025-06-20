Путин: Уровень бедности в России достиг исторического минимума

Россия достигла рекордного снижения уровня бедности, заявил Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

По словам главы государства, в первом квартале 2025 года число граждан с доходами ниже прожиточного минимума сократилось более чем на 2 млн человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Мы уже сделали многое для опережающего роста доходов наименее обеспеченных граждан страны. И в целом достигли, я хочу об этом тоже сказать отдельно, особо подчеркнуть, мы достигли рекордного за всю историю страны снижения уровня бедности в Российской Федерации. По итогам прошлого года она составила 7,2%. И позитивная динамика здесь сохраняется», – сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что сокращение бедности остается одной из ключевых задач государственной политики