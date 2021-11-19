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Общество
19 ноября 2021  15:57

Путин уравнял права детей-сирот на получение повышенного пособия по безработице

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Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому уравниваются права детей-сирот, работавших во время учебы по направлению службы занятости или трудившихся без него, на получение повышенного пособия. 

«Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года», — говорится в документе, который вносит изменения в статью 34.1 закона о занятости населения в РФ. 

Новация изменяет условия назначения выплаты пособия по безработице для упорядочивания условий получения пособия для всех детей-сирот — и тех, кто работал во время очной учебы по направлению службы занятости, и тех, кто имел временную занятость без направления.

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