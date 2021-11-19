Путин уравнял права детей-сирот на получение повышенного пособия по безработице

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому уравниваются права детей-сирот, работавших во время учебы по направлению службы занятости или трудившихся без него, на получение повышенного пособия.

«Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года», — говорится в документе, который вносит изменения в статью 34.1 закона о занятости населения в РФ.

Новация изменяет условия назначения выплаты пособия по безработице для упорядочивания условий получения пособия для всех детей-сирот — и тех, кто работал во время очной учебы по направлению службы занятости, и тех, кто имел временную занятость без направления.