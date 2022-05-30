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Ру Тат
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Официальная хроника
30 мая 2022  19:32

Путин упростил прием в российское гражданство для детей-сирот из Донбасса и с Украины

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Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме детей-сирот из ДНР, ЛНР и Украины в российское гражданство. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Установить, что дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, недееспособные лица, являющиеся гражданами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики или Украины, приобретают гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке...», – сказано в тексте указа. 

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Глава государства подчеркнул, что главной целью станет защита мирных жителей Донбасса. Многие вынужденные переселенцы Украины, ЛНР и ДНР отправились в РФ.

 

#Владимир Путин #ДНР и ЛНР #спецоперация на Украине
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