Путин упростил прием в российское гражданство для детей-сирот из Донбасса и с Украины

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме детей-сирот из ДНР, ЛНР и Украины в российское гражданство. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Установить, что дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, недееспособные лица, являющиеся гражданами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики или Украины, приобретают гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке...», – сказано в тексте указа.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Глава государства подчеркнул, что главной целью станет защита мирных жителей Донбасса. Многие вынужденные переселенцы Украины, ЛНР и ДНР отправились в РФ.