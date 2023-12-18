Путин упростил прием в гражданство РФ для жителей трех стран

Президент РФ Владимир Путин упростил правила получения российского гражданства для жителей Молдовы, Беларуси и Казахстана. Соответствующий указ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

В тексте документа уточняется, что белорусы при подаче заявления должны приложить документ, удостоверяющий их личность, сведения о гражданстве и вид на жительство. Граждане Казахстана и Молдовы, помимо названных выше бумаг, должны также предоставить документ, подтверждающий их владение русским языком.

Согласно новому порядку вступления в гражданство РФ, жители этих трех государств теперь не обязаны постоянно проживать на территории России со дня получения ВНЖ, а также подтверждать свои знания российской истории и законодательства.