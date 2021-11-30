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Транспорт
30 ноября 2021  00:16

Путин упростил порядок регистрации автомобилей, перегоняемых за пределы РФ

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о порядке получения регистрационного документа на автомобили, перегоняемые за пределы страны. Документ размещен на сайте правовой информации.

Согласно ему, регистрационный документ нужно оформлять на ТС, в том числе и на шасси, вывозимое за пределы страны к месту продажи или конечному производителю.

По действующему законодательству регистрационный документ оформляется на ТС и отдельно на шасси, если его нужно перевезти в другую страну, однако теперь они будут регистрироваться вместе. 

Также новация позволяет в течение десяти дней со дня покупки авто перегонять его без постановки на госучет, передает РИА Новости.

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