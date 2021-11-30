Путин упростил порядок регистрации автомобилей, перегоняемых за пределы РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о порядке получения регистрационного документа на автомобили, перегоняемые за пределы страны. Документ размещен на сайте правовой информации.

Согласно ему, регистрационный документ нужно оформлять на ТС, в том числе и на шасси, вывозимое за пределы страны к месту продажи или конечному производителю.

По действующему законодательству регистрационный документ оформляется на ТС и отдельно на шасси, если его нужно перевезти в другую страну, однако теперь они будут регистрироваться вместе.

Также новация позволяет в течение десяти дней со дня покупки авто перегонять его без постановки на госучет, передает РИА Новости.