news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
30 декабря 2022  04:17
Розалия Заманова

Путин упростил порядок передачи вооружения для гособоронзаказа

news_top_970_100

В России упрощен порядок передачи вооружения российским организациям для выполнения гособоронзаказа, создания новых видов оружия, утилизации и иных целей. Соответствующий закон подписал Президент России Владимир Путин.

Из-под действия закона о приватизации государственного и муниципального имущества выводятся отношения, возникающие при отчуждении вооружения, боеприпасов и взрывчатых веществ, военной техники, всех видов ракетного топлива и т.д. Регулирование этих отношений будет осуществляться в соответствии с другими федеральными законами и нормативными правовыми актами.

Отмечается, что это позволит упростить порядок передачи федеральными органами исполнительной власти вооружения российским организациям для выполнения гособоронзаказа, в том числе – боеприпасов, военной и специальной техники и другой продукции военного назначения.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное