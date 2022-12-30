Путин упростил порядок передачи вооружения для гособоронзаказа

В России упрощен порядок передачи вооружения российским организациям для выполнения гособоронзаказа, создания новых видов оружия, утилизации и иных целей. Соответствующий закон подписал Президент России Владимир Путин.

Из-под действия закона о приватизации государственного и муниципального имущества выводятся отношения, возникающие при отчуждении вооружения, боеприпасов и взрывчатых веществ, военной техники, всех видов ракетного топлива и т.д. Регулирование этих отношений будет осуществляться в соответствии с другими федеральными законами и нормативными правовыми актами.

Отмечается, что это позволит упростить порядок передачи федеральными органами исполнительной власти вооружения российским организациям для выполнения гособоронзаказа, в том числе – боеприпасов, военной и специальной техники и другой продукции военного назначения.